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Чемпионат Европы по футболу 2024

Кечинов — о сборной Грузии: «Они однозначно пошумят на Евро»

27 Марта 2024 • 12:10 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о выходе сборной Грузии на чемпионат Европы 2024 года.

Эксперт отметил, что все сложилось удачно для грузинской команды, ведь у неё талантливое поколение во главе с нападающим «Наполи» Хвичей Кварацхелией.

«Всё это вылилось в такой громкий и радостный для Грузии результат. Они однозначно пошумят на Евро. Для грандов в играх с Грузией возможны любые сюрпризы», - приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Напомним, что сборная Грузии впервые в своей истории пробилась в основную часть чемпионата Европы. На групповом этапе она сыграет против сборных Турции, Португалии и Чехии. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Грузии Валерий Кечинов
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