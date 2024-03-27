Кавазашвили высказался о выходе сборной Грузии на Евро-2024

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о выходе сборной Грузии на чемпионат Европы 2024 года.

Кавазашвили отметил, что это безусловно серьёзный успех для грузинской команды. Также он считает, что сборная на сегодняшний день показывает емкую игру, а к игрокам вернулось мастерство, которое всегда отличало футболистов из Грузии.

«В команде СССР грузины всегда представляли от семи до девяти человек. Я очень рад и поздравляю Грузию», - приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».

Напомним, что сборная Грузии впервые в своей истории сыграет на чемпионате Европы. С ней в квартете сыграют сборные Чехии, Турции и Португалии.