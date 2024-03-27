Сёмин — о сборной Грузии: «Они точно могут преподнести сюрприз на Евро-2024»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о выходе сборной Грузии на чемпионат Европы 2024 года, который пройдёт в Германии.

Специалист отметил, что поздравил Хвичу Кварацхелию, а грузины сделали большое дело, ведь они долго шли к этому результату. Также он считает, что сборная точно не затеряется на турнире.

«У них много игроков высокого уровня и главная звезда команды — лучший игрок чемпионата Италии. Они точно могут преподнести сюрприз», - приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Напомним, что в группе со сборной Грузии выступят сборные Турции, Чехии и Португалии.