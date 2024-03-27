Булыкин высказался об историческом успехе сборной Грузии

«Грузия первый раз в истории вышла на Евро - теперь нужно хорошо сыграть в финальной части турнира. Поздравляю и желаю удачи на Евро! Я рад за футболистов, которые делают рекорды и красивые истории», - цитирует эксперта «Чемпионат».