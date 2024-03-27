Булыкин высказался об историческом успехе сборной Грузии

Экс-футболист столичного «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о выходе сборной Грузии на чемпионат Европы – 2024.
«Грузия первый раз в истории вышла на Евро - теперь нужно хорошо сыграть в финальной части турнира. Поздравляю и желаю удачи на Евро! Я рад за футболистов, которые делают рекорды и красивые истории», - цитирует эксперта «Чемпионат».
В финальном матче отбора чемпионата Европы сборная Грузии на своем поле принимала национальную команду Греции. Поединок завершился вничью со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее были хозяева – 4:2. На групповой стадии Евро-2024 грузинам будут противостоять Португалия, Чехия и Турция.
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