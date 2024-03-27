Зинченко: «Я очень рад, ведь очередная мечта сбылась»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался о выходе на чемпионат Европы – 2024. В финальном матче стыкового этапа «жёлто-синие» одержали волевую победу над Исландией со счетом 2:1.

«Невероятное чувство. Я очень рад, ведь очередная мечта сбылась. Огромная благодарность нашим болельщикам за оказанную поддержку. Они очень помогли нам преодолеть все сложности», - передает слова Александра ESPN.

Напомним, что чемпионат Европы состоится летом на футбольных полях Германии. Соперниками сборной Украины на групповой стадии будут команды Румынии, Словакии и Бельгии.