Камоцци: «Сборная Грузии сделала огромный шаг»

Сборная Грузии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы. Об этом событии высказался футбольный функционер Франко Камоцци, ранее работавший в московском «Спартаке».

«Мы должны говорить о гигантском шаге, который сделала сборная Грузии, отправившись на Евро-2024. Будет ли Хвича звездой на Евро? Вся команда будет важнее, чем один игрок», - сказал Франко в интервью «РБ Спорту».

В финальном матче стыкового раунда сборная Грузии оказалась сильнее Греции. Команды расписали нулевую ничью, а в серии пенальти точнее были подопечные Вилли Саньоля – 4:2. На групповой стадии чемпионата Европы грузины сыграют против Турции, Чехии и Португалии.