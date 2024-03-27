Беллингем оценил результат матча Англия - Бельгия

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем пообщался с журналистами после товарищеской встречи с национальной командой Бельгии. Матч завершился результативной ничьей со счетом 2:2.

«Встреча мне понравилась. Если бы мы проиграли два матча подряд, то нас смешали бы с грязью», - передает слова хавбека The Guardian.

Напомним, что в предыдущем спарринге сборная Англии потерпела минимальное поражение от Бразилии со счетом 0:1.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Беллингем провел 22 матча. На счету полузащитника 16 забитых мячей и три результативные передачи.