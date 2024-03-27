Нагельсманн сделал заявление по составу сборной Германии

«Если все футболисты будут в форме, то мы не станем вносить каких-то изменений в состав. Ни десять, ни пять изменений не планируется. Максимум один-два игрока. При этом они должны быть лучше тех, кто сейчас в команде», - передает слова специалиста в своих социальных сетях журналист Патрик Бергер.