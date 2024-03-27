Нагельсманн сделал заявление по составу сборной Германии

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн поведал о том, каким будет состав национальной команды на предстоящем чемпионате Европы – 2024.
«Если все футболисты будут в форме, то мы не станем вносить каких-то изменений в состав. Ни десять, ни пять изменений не планируется. Максимум один-два игрока. При этом они должны быть лучше тех, кто сейчас в команде», - передает слова специалиста в своих социальных сетях журналист Патрик Бергер.
Напомним, что сборная Германии является хозяйкой чемпионата Европы – 2024. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.
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