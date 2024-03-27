Зеленский поздравил сборную Украины с выходом на чемпионат Европы

«Спасибо, парни! Спасибо за важную победу и выход на Евро. За то, что в очередной раз доказали: когда украинцам тяжело, но они не сдаются и продолжают борьбу, тогда они побеждают. Спасибо за победу», - говорится в публикации президента в социальных сетях.