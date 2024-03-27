Зеленский поздравил сборную Украины с выходом на чемпионат Европы

Президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно выхода национальной команды на чемпионат Европы – 2024.
«Спасибо, парни! Спасибо за важную победу и выход на Евро. За то, что в очередной раз доказали: когда украинцам тяжело, но они не сдаются и продолжают борьбу, тогда они побеждают. Спасибо за победу», - говорится в публикации президента в социальных сетях.
Напомним, что в финальном матче плей-офф квалификации сборная Украины встречалась с национальной командой Исландии. «Жёлто-синие» отпраздновали волевую победу со счетом 2:1. Евро-2024 пройдет в Германии грядущим летом.
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