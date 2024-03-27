Дэвис: «Будущее сборной Уэльса видится радужным»

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Уэльса Бен Дэвис высказался о поражении от команды Польши (0:0, 4:5 — пен) в стыковом матче за право принять участие в чемпионате Европы.

«Мы сыграли со многими хорошими командами и выдали много хороших матчей, жаль только, что всё закончилось так, как закончилось. Но наше будущее видится радужным», — приводит слова Дэвиса пресс-служба УЕФА.

Напомним, чемпионат Европы состоится в Германии в период с 14 июня по 14 июля нынешнего года. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в 2021 году в финальной игре сломила сопротивление команды Англии.