Сёмин отреагировал на выход Грузии на чемпионат Европы - 2024

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на выход сборной Грузии на чемпионат Европы - 2024. В финальном стыковом матче подопечные Вилли Саньоля победили Грецию (0:0, 4:2 - по пенальти).

«Выход Грузии на Евро - большой успех для их футбола. Грузия провела замечательный матч, который позволил им отобраться в финальную стадию. Большой успех грузинского футбола», - передает слова российского специалиста «Чемпионат».

Грузины впервые выступят на чемпионате Европы. Команда попала в один квартет с Португалией, Турцией и Чехией. Евро пройдет на футбольных полях Германии с 14 июня по 14 июля.