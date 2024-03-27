Мартинес впервые проиграл со сборной Португалии

Сборная Португалии провела товарищескую встречу против национальной команды Словении. Подопечные Роберто Мартинеса потерпели поражение со счетом 0:2. Это первое фиаско команды под руководством испанского специалиста.

После своего назначения Мартинес не проигрывал больше года. Испанский наставник вместе со сборной сыграл 12 поединков, в которых один раз проиграл и одержал 11 побед. Разница мячей в этих матчах - 41:6.

Под руководством Роберто сборная Португалии пробилась на чемпионат Европы – 2024, который летом пройдет в Германии. Команда попала в одну группу с Грузией, Чехией и Турцией.