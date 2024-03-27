Саньоль прокомментировал выход Грузии на чемпионат Европы

Наставник национальной команды Грузии Вилли Саньоль прокомментировал выход на чемпионат Европы. В финале плей-офф квалификации была повержена сборная Греции (0:0, 4:2 – по пенальти).
«Если хочешь чего-то добиться, нужно время. Я очень рад сегодня и никогда не думал об уходе. Меня все устраивает здесь, нахожусь в окружении хороших людей. Это для меня самое главное», - передает слова французского специалиста Lequipe.
Стоит отметить, что сборная Грузии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы. В финальной части турнира команда Саньоля встретится с Турцией, Португалией и Чехией.
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