Хвича тремя словами прокомментировал выход Грузии на Евро-2024

Главная звезда сборной Грузии Хвича Кварацхелия посредством социальных сетей прокомментировал выход своей команды на чемпионат Европы – 2024.

«Евро, мы едем», - говорится в публикации футболиста.

Напомним, что в финале раунда плей-офф квалификации сборной Грузии противостояла национальная команда Греции. Игровое время завершилось вничью со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее оказались грузины – 4:2.

Грузия впервые в истории сыграет на чемпионате Европы. Команда попала в одну группу с Португалией, Турцией и Чехией. Турнир пройдет на футбольных полях Германии с 14 июня по 14 июля.