​Модрич и игроки сборной Хорватии посетили пирамиды Гиза

Хорватская сборная оказалась в Египте, где принимает участие в Кубке Каира, но ее игроки воспользовались этой возможностью для того, чтобы осмотреть известные на весь мир туристические достопримечательности Египта.

В частности, конечно же, долину пирамид Гиза. Экскурсию им провел генеральный директор туристического комплекса, Ашраф Мохи Эль-Дин, который особенно много внимания уделял Луке Модричу - слава об его талантах уже давно разлетелась по всему миру и добралась даже до Африки.

В ответ лидер «Реала» организовал игру в «квадрат» прямо на песке с участием директора, а также партнеров по сборной - Йошко Гвардиола и Марсело Брозовича.