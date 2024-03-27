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Чемпионат Европы по футболу 2024

Стало известно, с кем сыграет Польша на Евро-2024

27 Марта 2024 • 01:46 Комментировать
Уэльс
0:0
Польша

Сборная Польши добыла последнюю путёвку на чемпионат Европы – 2024 в Германии.

В финальном матче плей-офф пути A поляки одолели сборную Уэльса в серии послематчевых пенальти (5:4). В основное и дополнительное время голов забито не было. 

На Евро-2024 сборная Польши сыграет в квартете D, куда также попали Нидерланды, Австрия и Франция. Матч первого тура против нидерландцев будет сыгран 16 июня, пятью днями позднее состоится поединок с австрийцами, а 25 июня полякам предстоит встретиться с французами.

Примечательно, что сборная Польши примет участие в пятом подряд розыгрыше Евро. В трёх из четырёх предыдущих случаев команде не удалось преодолеть групповой этап турнира.

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