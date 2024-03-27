Левандовски сыграет на Евро-2024: Польша выбила Уэльс в серии пенальти

Сборные Уэльса и Польши в очном матче решали, кто из них попадёт на чемпионат Европы, а кто пролетит мимо. Это был один из финалов плей-офф квалификации Евро-2024. Матч проходил в Кардиффе.

Сборная Уэльса дебютировала на чемпионатах Европы в 2016 году – и довольно успешно. «Драконы» тогда сразу добрались до полуфинала, где уже не справились с будущим победителем турнира Португалией. На Евро-2020 валлийцы также пробились в плей-офф, но уже столь далеко. На стадии 1/8 финала они были разгромлены командой Дании.

Сборная Польши имела больше попаданий в финальные турниры Евро – четыре. На каждый такой форум начиная с 2008 года. Но из группы вышла только однажды – в 2016-м. Там поляков в четвертьфинале остановили португальцы, которые дальше встали на пути как раз валлийцев.

В полуфинале стыкового пути на Евро-2024 сборная Уэльса разобралась с участником предыдущего континентального первенства Финляндией – 4:1. А команда Польши чуть разгромнее обошлась с Эстонией, которая ещё ни разу не участвовала в крупных футбольных турнирах, – 5:1.

Поляки стали больше контролировать мяч с начала матча, но не форсировали события. На тринадцатой минуте Свидёрски отметился дальним ударом – выстрелил выше створа. Затем огрызнулись и хозяева. Подача с игры у них осталась безадресной, хотя была перспективной. А после углового Киффер Мур со второго этажа пробил рядом со створом.

Конец первого тайма валлийцы провели в атаках. Нацелились они на гол в раздевалку и забили его, но не всё было так очевидно. Неко Уильямс навесил слева, последовала скидка, и Бен Дэвис отправил мяч в ворота. 1:0? Нет, 0:0. Рано стали праздновать взятие ворот хозяева. Ибо офсайд был зафиксирован у Дэвиса – лайнсмен поднял флажок.

Поляки испытывали проблемы с нейтрализацией Мура. В начале второго тайма он ещё опасно бил головой. Тут уж Щесны проявил себя во всей красе, оформив видный сэйв. Ну а в целом моментов не хватало для драйва. На подачи уповали команды. Поляки обрели контроль над мячом. Зелиньски подал штрафной слева, Свидерски подкинул мяч в воздух, а Беднарек не достал его в падении на левой штанге.

Оставшаяся половина второго тайма прошла также без голов. Ну и без моментов. Команды явно взяли курс на равную боевую ничью с перспективой серии пенальти. Параллельный стыковой матч Украина – Исландия уже завершился, а у Польши с Уэльсом выяснение отношений перекатилось в дополнительное время. Как и у Грузии и Греции, сыгравших в раннем вечернем слоте.

На сотой минуте Пётровски мог забить гол-красавец и серьёзно повысить шансы Польши на проход дальше. С левого фланга Якуб сместился к центру и приложился в дальнюю девятку, однако не попал чуть-чуть. Во втором компенсированном тайме восточноевропейская сборная поднажала, но не настолько, чтобы додавить «драконов».

На единственной добавленной минуте защитник хозяев Крис Мефам получил за фол вторую жёлтую карточку, но было уже понятно, что впереди серия пенальти. Первыми били поляки. Левандовски перехитрил голкипера танцами (0:1 по пенальти). Бен Дэвис спокойно забил по центру (1:1).

Себастьян Шиманьски отличился с точки (1:2). Мур забил с рикошетом от перекладины (2:2). Франковски и Уилсон тоже позабивали (2:3 и 3:3). Залевски удачно пульнул в левый угол (3:4). Неко Уильямс сделал счёт по пенальти 4:4, Пёнтек – 4:5. А потом Щесны отразил удар Дэниэла Джеймса, и сборная Польши сыграет на Евро пятый раз подряд.

Кирилл Иванцов