Стало известно, с кем сыграет Украина на Евро-2024

Сборная Украины вышла в финальную стадию чемпионата Европы, обыграв соперников из Исландии (2:1).

Украинская национальная команда вырвала победу в решающем стыковом матче пути B благодаря голу Михаила Мудрика, забитому на 84-й минуте встречи. На Евро-2024 украинцы выступят в группе E, где их соперниками будут команды Румынии, Словакии и Бельгии. Встречи пройдут 18, 22 и 26 июня соответственно.

Напомним, что в полуфинале плей-офф пути B сборная Украины одержала волевую победу над Боснией и Герцеговиной, забив на 85-й и 88-й минутах. В отборочной группе Украина финишировала третьей после сборных Англии и Италии.