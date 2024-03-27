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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мудрость Мудрика: Украина прорвалась на Евро-2024, зачехлив Исландию волевой победой

27 Марта 2024 • 00:37 Комментировать (1)
Украина
2:1
Исландия
окончен

В финале плей-офф Пути B квалификации Евро-2024 сборной Украины довелось встретиться с командой Исландии. На двоих у них было три участия в двух предыдущих чемпионатах Европы и четыре в трёх.

Протокол игры  
Украина2:1Исландия
  30'Гудмундссон Альберт (0:1)
(1:1) Цыганков Виктор54'  
(2:1) Мудрик Михаил84'  
Лунин АндрейКонопля ЕфимЗабарный ИльяМатвиенко НиколайМиколенко ВиталийБражко ВладимирЦыганков Виктор 88' (Таловеров Максим ( 88') Малиновский Руслан  42' 64' (Зинченко Александр ( 64'  90') Судаков ГеоргийМудрик МихаилЯремчук Роман 72' (Довбик Артём ( 72')
Запасные: Бондарь ВалерийЗубков АлександрТрубин АнатолийБущан ГеоргийСидорчук СергейМихайличенко БогданТымчик АлександрВанат ВладиславШапаренко Николай
Вальдимарссон Хакон-РабнПалссон ВикторИнгасон Сверрир  56'Гретарссон ДаниэльТораринссон Гудмундур 63' (Финнссон Кольбейн ( 63') Харальдссон Хакон-Арнар  21' 87' (Эллертссон Микаэль-Эгиль ( 87') Траустасон АрнорГудмундссон Йоханн  90'Торстейнссон Йон 87' (Андерсон Микаэль ( 87') Гудьонсен Андри 64' (Оскарссон Орри ( 64') Гудмундссон Альберт
Запасные: Олафссон Элиас-РафнСампстед АльфонсХерманнссон ХьёртурГуннарссон ПатрикХлинссон КристианВиллюмссон ВиллюмЙоханнессон Исак-БергманнФиннбогасон Альфред
26 марта. Стадион "Tarczynski Arena Wroclaw".

Сборная Украины устроила знатный камбэк в полуфинальном стыковом матче с Боснией и Герцеговиной. Забив автогол к шестидесятой минуте, «жёлто-синие» проявили волю и благодаря двум голам в концовке одержали победу, избежав дополнительного времени. Финальной преградой на пути к Евро-2024 перед командой Сергея Реброва стала сборная Исландии.

Островитянам также пришлось отыгрываться в полуфинале плей-офф квалификации. Пропустив от Израиля первой, Исландия затем шокировала соперника четырьмя голами. Что касается предыдущих попаданий на континентальные чемпионаты, то Украина участвовала в Евро-2012, Евро-2016 (оба раза без выхода в плей-офф) и Евро-2020 (четвертьфинал), а Исландия произвела внезапный фурор в 2016 году (1/4 финала).

Украинцы, проводившие номинально домашний матч в Польше, достаточно быстро обзавелись инициативой. Судаков попытал счастья издали – получилось выше створа. Вместе с ним в центре полузащиты сборной Украины действовали Бражко и Малиновский. Выше Яремчуку должны были помогать Мудрик и Цыганков.

Первый интересный момент оказался на счету исландцев. Где-то в районе четверти часа игры Торстейнссон слева прилично приложился по рамке Лунина, а вратарь мадридского «Реала» отвёл угрозу. Быстрый ответ украинцев был не менее опасный, хоть и без удара в створ. Конопля доставил справа на дальний полуфланг, и Миколенко промахнулся в противоход.

Украинцам не хватало отточенных взаимодействий в нападении. И они снова оказались в статусе догоняющих – на сей раз ещё в первом тайме. На тридцатой минуте нечастый подход исландцев к чужой штрафной площадке увенчался голом. Гудмундссон помотался с мячом в компании Малиновского и Бражко и отправил сферу под правую штангу (0:1).

Сдаваться в планы сборной Украины, естественно, не входило. Было похоже, что она отыгралась на сороковой минуте. Судаков набросил на правый полуфланг, где были Цыганков и Конопля. Виктор прострелил во вратарскую, и Яремчук замкнул мяч в створ. Отпраздновав гол, украинцы узнали, что он отменён. ВАР-арбитры определили офсайд у Цыганкова.

В оставшееся до перерыва время Малиновскому повезло, что он отделался жёлтой карточкой, когда на фланге в центре поля отмахнулся в горло от Харальдссона. Главный арбитр Клеман Тюрпен решил не судить там слишком строго. На перерыв команды ушли при минимальном счёте в пользу исландской сборной.

Во втором тайме украинцам потребовалось несколько минут, чтобы отличиться по всем правилам. Цыганков здорово убежал в контратаку, сместился с правого полуфланга к центру по линии штрафной площади и аккуратно уместил мяч в левый нижний угол (1:1). Если сказать штампом, команды начали с чистого листа. Но «жёлто-синие» имели психологическое преимущество.

Украинцы продолжали позиционно атаковать. Судаков ударил со штрафного под перекладину – Вальдимарссон вытащил на угловой. Бражко забросил влево для Миколенко – тот бил в ближний наверняка и не попал. К 80-й минуте инициатива вдруг перепала к исландцам. И не просто так, а с моментами. С левой стороны чужим воротам угрожали Торстейнссон (Лунин вступил в дело) и Гудмундссон (Забарный успел накрыть).

После этого «жёлто-синие» вернули себе мяч и добились своего в основное время. Героем матча стал Мудрик, поразивший левый угол после передачи Судакова, получившего пас от Цыганкова. 2:1 – Украина одержала волевую победу с таким счётом и над Исландией вслед за Боснией и Герцеговиной. Теперь сборная Украины примет участие в чемпионате Европы четвёртый раз кряду.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
27 Марта 2024 в 00:44
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