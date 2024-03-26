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Чемпионат Европы по футболу 2024

Левандовски, Зелиньски и Щесны – в старте сборной Польши на важнейший матч с Уэльсом

26 Марта 2024 • 21:38 Комментировать
Уэльс
...
Польша
1 2.50 X 3.10 2 3.20
Через 0 ч. 30 мин.

В 22:45 по московскому времени сборная Польши на выезде сыграет против сборной Уэльса в важнейшем матче за путёвку на Евро-2024 в Германию. За более чем час до игры поляки огласили свой состав на грядущую битву, выглядит он следующим образом:

Щесны, Беднарек, Давидович, Кивёр, Франковски, Слиш, Зелиньски, Петровски, Залевски, Свидерски, Левандовски (к).

Напомним, что встречаются команды в финале Пути А стыковых матчей на Евро. Поляки в полуфинале не заметили слабенькую сборную Эстонии (5:1), а сборная Уэльса разгромила дома не самого слабого соперника – команду Финляндии (4:1).

Текстовую трансляцию игры Уэльс – Польша ищите на нашем портале. Старт – в 22:45 по московскому времени. Путёвка на Евро только одна!

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши

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УЭЛЬС ПОЛЬША
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