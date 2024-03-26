Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Деменко: «Сборная Азербайджана — это вызов для Черчесова»

26 Марта 2024 • 19:10 Комментировать

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко высказался о возможном приходе Станислава Черчесова на должность наставника сборной Азербайджана.

«Я думаю, что сборная Азербайджана для Черчесова в какой-то степени вызов. Европейские команды точно будут следить за Черчесовым, он будет на виду», — приводит слова Деменко «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что Черчесов является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана.

Напомним, на данный момент 60-летний специалист находится без команды, а его последним местом работы был «Ференцварош» из Венгрии. Черчесов рулил командой с 2021 по 2023 год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Азербайджана Станислав Черчесов Максим Деменко ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» готовит почти 90 млн евро на звезду «Ливерпуля» «Реал» отказался от футболиста из-за слов о Гвардиоле Моуринью назвал человека, с которым больше не будет работать Холанн решил, куда уйдёт из «Манчестер Сити» «Реал» согласовал новый трансфер - известно имя игрока Звезда «Манчестер Юнайтед» может воссоединиться с Роналду – предложена огромная зарплата Луиш Фигу оценил шансы «Реала» пройти «Манчестер Сити» 17-летний Эндрик и Винисиус повалили Англию на «Уэмбли»: первая победа сборной Бразилии при Доривале Форвард «Барселоны» Левандовски ответил на предложение в 90 миллионов евро АПЛ – больше не лучшая лига в мире, её обошёл чемпионат Германии
Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков 24-й тур РПЛ может быть перенесён Мбаппе назвал Месси сукиным сыном
Спортивные новости
Канарейкин верит в победу «Локомотива» в Кубке Гагарина «Авангард» переиграл «Локомотив» и сократил отставание в серии Канарейкин назвал две команды, которые приятно удивили его в этом сезоне Кожевников назвал команду КХЛ, чья игра ему нравится Роднина - о поездке россиян на Олимпиаду: «Не надо спортсменов подставлять» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
23 мин
Грузия Грузия
Греция Греция
0
0
3.30 3.25 2.23
Видео
26.03.24 в 22:45
Уэльс Уэльс
Польша Польша
2.46 3.10 3.10
Видео
26.03.24 в 22:45
Украина Украина
Исландия Исландия
1.63 4.00 5.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Марта
19:51 · Чемпионат Европы 2024
Моуринью рассказал, когда мог возглавить сборную Португалии
19:48 · Чемпионат Европы 2024
Грузия - Греция: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:10 · Чемпионат Европы 2024
Деменко: «Сборная Азербайджана — это вызов для Черчесова»
19:06 · Чемпионат Европы 2024
Хвича – в основе сборной Грузии на битву с Грецией за билет на Евро-2024
18:55 · Чемпионат Европы 2024
Масалитин оценил шансы сборной Грузии выйти на чемпионат Европы – 2024
18:27 · Чемпионат Европы 2024
Чивадзе — о сборной Греции: «Это очень организованная команда»
18:16 · Чемпионат Европы 2024
Мостовой считает, что сборная Азербайджана может чего-то добиться с приходом Черчесова
17:42 · Чемпионат Европы 2024
Экс-игрок сборной Грузии: «Время настало, мы можем сделать главный шаг в истории» эксклюзив
17:35 · Чемпионат Европы 2024
Кечинов: «Черчесову стоит рассмотреть сборную Азербайджана»
16:49 · Чемпионат Европы 2024
Бывший игрок сборной Грузии Гануграва: «В матче с Грецией всё может решить один эпизод» эксклюзив
16:12 · Чемпионат Европы 2024
Камоцци: «Хвича способен вывести сборную Грузии на чемпионат Европы»
15:57 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Я бы хотел видеть Черчесова в каком-нибудь клубе»
15:27 · Чемпионат Европы 2024
Пименов: «Работа в сборной Азербайджана — прекрасное предложение для Черчесова»
14:09 · Чемпионат Европы 2024
Лам назвал фаворита Евро-2024 - это не Германия
13:34 · Чемпионат Европы 2024
Бывший игрок сборной Грузии оценил шансы команды на выход на Евро-2024 эксклюзив
Все новости