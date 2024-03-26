Деменко: «Сборная Азербайджана — это вызов для Черчесова»

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко высказался о возможном приходе Станислава Черчесова на должность наставника сборной Азербайджана.

«Я думаю, что сборная Азербайджана для Черчесова в какой-то степени вызов. Европейские команды точно будут следить за Черчесовым, он будет на виду», — приводит слова Деменко «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что Черчесов является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана.

Напомним, на данный момент 60-летний специалист находится без команды, а его последним местом работы был «Ференцварош» из Венгрии. Черчесов рулил командой с 2021 по 2023 год.