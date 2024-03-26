Мостовой считает, что сборная Азербайджана может чего-то добиться с приходом Черчесова

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном назначении Станислава Черчесова на должность наставника сборной Азербайджана.

«Азербайджан никогда ничего не добивался и с приходом Станислава может чего-то добиться или зацепиться за что-то, как Грузия сейчас борется за выход на Евро-2024», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, последним местом работы 60-летнего Черчесова был венгерский «Ференцварош», который он возглавлял с 2021 по 2023 год.

Стоит сказать, что ранее Черчесов был наставником сборной России, с которой добрался до четвертьфинала чемпионата мира – 2018.