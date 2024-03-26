Кечинов: «Черчесову стоит рассмотреть сборную Азербайджана»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном назначении бывшего главного тренера «красно-белых» Станислава Черчесова на пост наставника сборной Азербайджана.

«Если у Черчесова нет никаких предложений в РПЛ, то, возможно, стоит рассмотреть сборную Азербайджана», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

При этом эксперт сообщил, что слышал о переговорах Черчесова, но не стал раскрывать название команды.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», из которого он был уволен прошлым летом.

Ранее 60-летний специалист возглавлял сборную России, «Легию», «Динамо», «Спартак» и многие другие команды.