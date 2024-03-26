Пименов: «Работа в сборной Азербайджана — прекрасное предложение для Черчесова»

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов отреагировал на информацию о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Азербайджана.

По мнению Пименова, Азербайджан — прекрасный вариант для Черчесова, который находится без работы с лета прошлого года.

«Возможно, что благодаря работе в Азербайджане, Черчесов привлечёт внимание европейских клубов, но нужны победы», — приводит слова Пименова «Чемпионат».

Напомним, последним местом работы Черчесова является венгерский «Ференцварош». Ранее именитый специалист также возглавлял сборную России, «Спартак», «Динамо», «Легию», «Амкар» и «Терек» («Ахмат»).