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Чемпионат Европы по футболу 2024

Лам назвал фаворита Евро-2024 - это не Германия

26 Марта 2024 • 14:09 Комментировать

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам рассказал, кого считает фаворитом предстоящего чемпионата Европы – 2024.

«Франция - фаворит турнира. У этой команды очень много классных футболистов. Это сбалансированная команда, в которой можно легко вносить изменения, выпускать со скамейки запасных без потери качества. Но самое главное – быть коллективом на поле», - передает слова Филиппа Goal.com.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Франция попала в одну группу с Нидерландами и Австрией. Еще один соперник определится в стыках Уэльса и Польши.

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Евро-Футбол.Ру,
Филипп Лам Сборная Франции
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