Лам назвал фаворита Евро-2024 - это не Германия

«Франция - фаворит турнира. У этой команды очень много классных футболистов. Это сбалансированная команда, в которой можно легко вносить изменения, выпускать со скамейки запасных без потери качества. Но самое главное – быть коллективом на поле», - передает слова Филиппа Goal.com.