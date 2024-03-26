Лам назвал фаворита Евро-2024 - это не Германия

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам рассказал, кого считает фаворитом предстоящего чемпионата Европы – 2024.
«Франция - фаворит турнира. У этой команды очень много классных футболистов. Это сбалансированная команда, в которой можно легко вносить изменения, выпускать со скамейки запасных без потери качества. Но самое главное – быть коллективом на поле», - передает слова Филиппа Goal.com.
Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Франция попала в одну группу с Нидерландами и Австрией. Еще один соперник определится в стыках Уэльса и Польши.
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