Дешам: «Салиба не всегда выглядит хорошо»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам раскритиковал игру защитника «Арсенала» Вильма Салиба.

По словам специалиста, 23-летний футболист не всегда попадает в стартовый состав национальной команды из-за того, что его действия на футбольном поле зачастую бывают ошибочны.

«У него ограниченное количество игрового времени в сборной Франции, потому что когда он играет, это не всегда выглядит хорошо», — цитирует Дешама Daily Mail.

В текущем сезоне Салиба провёл за «Арсенал» 38 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Сборную Франции молодой защитник представляет с 2022 года.