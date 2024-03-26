В Азербайджане отреагировали на возможное назначение Черчесова тренером сборной

Пресс-секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльнур Мамедли отреагировал на информацию о том, что бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить команду Азербайджана.

Ранее сообщалось, что 60-летний специалист является одним из трёх кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана.

«Решение по поводу нового главного тренера сборной будет обсуждаться после собрания рабочей группы Федерации. На данный момент ни со Станиславом Черчесовым, ни с кем-либо другим мы переговоры не ведём», — цитирует Мамедли Sport24.

Напомним, последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», который специалист покинул летом 2023 года.