21 марта сборная Сербии провела контрольную игру в гостях со сборной России. Завершилась она разгромным поражением балканцев – 0:4.

Урош Самарджич, сербский журналист специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, чем этот матч оказался полезен для сборной Сербии.

- Красная карточка повлияла на игру, но главное, что в сборной России есть отличные игроки. Миранчук отдал отличную передачу, наш футболист ошибся. Оба брата Миранчука восхитительные игроки. Я уже говорил, что смотрел много игр чемпионата России, а эта игра меня лишний раз убедила, что у вас очень сильная команда, которая могла бы бороться за многое в Европе.

- Что дал этот матч сборной Сербии?

- Главному тренеру команды пришлось перестраиваться по ходу встречи, экспериментировать с игрой в меньшинстве. На поле вышли Милинкович-Савич и Митрович, а в какой-то момент у сборной Сербии был отличный шанс вернуться в игру, когда ваш голкипер вытащил сумасшедший удар от Йовича. В концовке стало сказываться, что эта игра носила товарищеский характер, а ещё, если честно, в этой игре играли некоторые игроки, которые скорее всего не будут играть в основе в официальных матчах. Например, хорошо вам знакомые Зделар и Гайч.

25 марта, в этот понедельник сборная Сербии играет с командой Кипра. Текстовую трансляцию товарищеского матча проводит наш портал.