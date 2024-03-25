Монтелла: «Если я высплюсь, то Гюлер выйдет в основе»

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелло назвал необычное условие попадания полузащитника Арды Гюлера в стартовый состав команды на товарищеский матч против Австрии.

«Если я высплюсь и отдохну как следует, то завтра Арда Гюлер выйдет в основном составе на матч против Австрии», - слова Монтеллы приводит Sports Digitale.

Отметим, что 19-летний Арда Гюлер пока что получает мало игрового времени в «Реале». В основном турецкий футболист выходит замены незадолго до финального свистка.

Добавим, что ближайшим летом сборная Турции выступит на чемпионате Европы в Германии.