Во вторник, 26 марта, сборная Франции проведёт товарищеский матч против сборной Чили.

Как утверждает RMC Sport, вместе с главной звездой команды Килианом Мбаппе в атакующей линии в матче с Чили сыграют нападающие Оливье Жиру и Рандаль Коло-Муани.

Напомним, 23 марта сборная Франции провела контрольный поединок против Германии и уступила со счетом 0:2.

Начало матча между сборной Франции и национальной командой Чили запланировано на 23:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции, которую организует спортивный портал LiveResult.