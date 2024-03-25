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Стало известно, кто в матче с Чили сыграет в атаке сборной Франции вместе с Мбаппе слухи

25 Марта 2024 • 17:07 Комментировать

Во вторник, 26 марта, сборная Франции проведёт товарищеский матч против сборной Чили.

Как утверждает RMC Sport, вместе с главной звездой команды Килианом Мбаппе в атакующей линии в матче с Чили сыграют нападающие Оливье Жиру и Рандаль Коло-Муани.

Напомним, 23 марта сборная Франции провела контрольный поединок против Германии и уступила со счетом 0:2.

Начало матча между сборной Франции и национальной командой Чили запланировано на 23:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции, которую организует спортивный портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСЖ Сборная Франции Оливье Жиру Килиан Мбаппе Рандаль Коло-Муани ещё теги
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