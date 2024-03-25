Ван дер Ваарт рассказал, от кого будет зависеть судьба сборной Нидерландов на чемпионате Европы

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Ваарт оценил перспективы национальной команды на Евро-2024.

По мнению эксперта, многое будет зависеть от того, в какой форме к чемпионату Европы подойдёт лидер «оранжевых» Мемфис Депай.

«Мемфис — наш лучший футболист. Если он будет в хорошей форме, то у нас есть шансы на Евро-2024. В противном случае у нас нет шансов. Он способен на многое», — цитирует ван дер Ваарта Voetbal Zone.

В текущем сезоне 30-летний Депай, выступающий за мадридский «Атлетико», провёл 27 матчей, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.