Булыкин рассказал, какого результата ждёт от матча Германия – Нидерланды

Экс-футболист «Байера» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными Германии и Нидерландов.

«Товарищеские матчи всегда непредсказуемые, потому что мало кто выкладывается на 100%. Поэтому ожидаю ничью», — заявил Булыкин ODDS.

Эксперт считает, что обе команды являются очень сильными, хотя сейчас Германия уже не такая грозная, как это было при Йоахиме Леве.

Контрольный поединок Германии и Нидерландов состоится завтра, 26 марта. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:45 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult.