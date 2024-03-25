Лофтус-Чик: «Я надеюсь сыграть на Евро»

Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик поделился комментарием о возможном попадании в состав сборной Англии для участия в предстоящем Евро-2024.

— Я надеюсь сыграть на Евро, но сейчас это выглядит маловероятным. Конечно, я хотел бы играть за сборную Англии, но главная моя цель – успех «Милана», — заявил Лофтус-Чик Milan News.

На счету 28-летнего хавбека десять матчей в составе национальной команды и две результативные передачи.

Напомним, последний раз Лофтус-Чик вызывался в сборную Англии в 2018 году.

Чемпионат Европы – 2024 пройдет предстоящим летом в десяти различных городах Германии.