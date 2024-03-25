Адиев высказался о своём будущем в сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на вопрос о своём будущем в национальной команде.

«Я сосредоточен на ближайшей игре. Пока все мысли об этом. Мне надо сыграть игру, а потом мы решили, что с президентом федерации все обсудим», — приводит слова Адиева портал «РБ Спорт».

Напомним, ранее сборная Казахстана крупно проиграла национальной команде Греции со счетом 0:5 и не смогла попасть на чемпионат Европы – 2024.

Завтра, 26 марта, подопечные Адиева проведут контрольный поединок против Люксембурга. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:45 по московскому времени.