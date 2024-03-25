Нападающий Криштиану Роналду опубликовал в социальных сетях несколько фотографий, сделанных на тренировке сборной Португалии. На одном из фото вокруг Роналду находятся девять его партнёров, в частности Пепе и Диогу Далот.

«Семья», - так подписал фотографию 39-летний Роналду.

Сборная Португалии в настоящий момент готовится к товарищескому матчу против Словении, который пройдёт во вторник, 26 марта. На прошлой же неделе португальцы разгромили шведов со счётом 5:2. Роналду в этом матче не участвовал – звёздный форвард получил дополнительный отдых.