​Буффона спросили про будущий чемпионат Европы для Италии - экс-голкипер ответил

Бывший голкипер итальянской сборной по футболу Джанлуиджи Буффон поделился своим мнением по поводу предстоящего для Италии чемпионата Европы по футболу.

- Я не знаю, куда мы дойдем, но думаю, что сборная не подведет ожиданий. В том числе и благодаря президенту Федерации, его работе. Я вижу, что эта команда прибавила, что у нее есть ярко выраженные достоинства, которые всегда были свойственны итальянскому футболу, - пояснил Буффон, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Напомним, что сборная Италии выступит в качестве действующего обладателя самого престижного трофея в европейском футболе, она выиграла его три года тому назад.