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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Викарио прокомментировал свой дебют в итальянской сборной

25 Марта 2024 • 10:58 Комментировать

Сборная Италии обыграла Эквадор со счетом 2:0, в ее составе дебютировал голкипер английского «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио. Он прокомментировал свой удачный дебют - мало того, что команда выиграла, так еще и не пропустила:

- Я давно планировал этот день, как я смогу дебютировать в сборной. Приятно, что удалось сделать это именно в таком коллективе. Мы заслужили эту победу. Сейчас я не строю дальнейших планов, а просто живу настоящим и пытаюсь выжать из себя максимум, - цитирует слова голкипера pianetamilan.it.

Напомним, что сборная Италии является действующим чемпионом Европы.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Гульельмо Викарио
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