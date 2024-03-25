​Лоренцо Пеллегрини: «Два отличных товарищеских матча»

Сборная Италии обыграла Эквадор со счетом 2:0, итоги игры прокомментировал Лоренцо Пеллегрини - игрок сборной и капитан столичной «Ромы». Он считает, что сборная Италии провела два отличных товарищеских матча - ранее она, напомним, обыграла сборную Венесуэлы:

- Мы провели два отличных товарищеских матча. Но еще есть работа, если мы хотим достойно выступить на чемпионате Европы. Две победы заряжают оптимизмом и энтузиазмом. Спасибо тифози за столь теплый пример, - цитирует слова Пеллегрини pianetamilan.it.

Напомним, что сборная Италии является действующим чемпионом Европы.