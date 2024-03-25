Спаллетти похвалил итальянскую федерацию футбола

Сборная Италии обыграла Эквадор со счетом 2:0, и главный тренер «скуадры адзурры» доволен не только тем, что увидел на поле, но и работой, проделанной вне поля. Он поблагодарил представителей итальянской федерации футбола за достойную, по его словам, организационную работу.

- Организация этих матчей была идеальной, несмотря на сложности с погодой. Мы собрали все воедино, выполнили намеченный план и сыграли два отличных матча, - цитирует слова Лучано Спаллетти итальянское новостное агентство ITAsportPress.

Напомним, что сборная Италии является действующим чемпионом Европы.