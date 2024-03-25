Маттеус: «Кроос может быть очень доволен своим возвращением в сборную»

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус поделился мнением об игре полузащитника национальной команды Тони Крооса в товарищеском матче против «Франции» (2:0).

По мнению Маттеуса, 34-летний футболист, отметившийся результативной передачей, провёл хороший матч, в том числе благодаря своим партнёрам по команде.

«Тони Кроос может быть очень доволен своим возвращением. Он выделялся на фоне хорошей команды своим спокойствием, сообразительностью, позиционной игрой и вниманием к партнёрам по команде», — цитирует Маттеуса Sky Sport Germany.

В текущем сезоне Кроос провёл за свой клуб мадридский «Реал» 38 матчей, в которых забил один гол и отдал семь результативных передач.