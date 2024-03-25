Мостовой сделал прогноз на матч Нидерланды - Германия

Бывший полузащитник испанской «Сельты» и сборной России, а ныне эксперт Александр Мостовой поделился ожиданиями от товарищеской встречи национальных сборных Нидерландов и Германии.
«Не жду напряженного футбола с минимальным количеством голов. Тут еще и непонятно, какими составами сыграют соперники. Скорее всего, мы увидим много голов. Но победителя они, я считаю, не определят», - передает слова Александра «Всепроспорт».
Напомним, что товарищеская встреча сборных Нидерландов и Германии состоится во вторник, 26 марта. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.
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