Спаллетти рассказал, что нужно улучшить в игре сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти пообщался с представителями СМИ после победы над Эквадором в товарищеской встрече. «Скуадра адзурра» выиграла со счетом 2:0.

«Были положительные моменты в нашей игре в обоих таймах. Но нам нужно было лучшей действовать в отборе мяча. Сборная Италии показала командный футбол. Это очень важно», - приводит слова специалиста Football-Italia.

Напомним, что в предыдущей встрече сборная Италии минимально одолела Венесуэлу со счетом 2:1. Подопечные Спаллетти являются одним из участников чемпионата Европы, который пройдет летом в Германии.