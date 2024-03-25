Магуайр покинул сборную Англии

Центральный защитник сборной Англии Гарри Магуайр покинул расположение национальной команды из-за повреждения. Как стало известно журналистам The Sun, футболист прошел медицинское обследование, после которого было принято решение исключить его из заявки на следующий матч.

Магуайр травмировался в товарищеской встрече со сборной Бразилии (0:1). Из-за повреждения Гарри покинул поле в середине второго тайма. Следующий поединок сборная Англии сыграет у себя дома против Бельгии.

В нынешнем сезоне защитник провел 24 матча за «Манчестер Юнайтед», в которых забил два гола и сделал две результативные передач.