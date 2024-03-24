Защитник «Манчестер Сити» Льюис вызван в сборную Англии

Футболист «Манчестер Сити» Рико Льюис переведён из молодёжной сборной Англии в основную национальную команду. Об этом сообщает City Zone.

Ранее стало известно, что другой защитник «горожан» Кайл Уокер получил травму в расположении сборной Англии и не сможет помочь команде в предстоящей игре.

На счету 19-летнего Льюиса только один матч за главную сборную и пока нет ни одного результативного действия.

Во вторник, 26 марта, сборная Англии проведет товарищеский матч против Бельгии. Игра между командами должна будет стартовать в 22:45 по московскому времени.

Напомним, в прошлом матче англичане проиграли Бразилии (0:1).