Магуайр пройдёт медобследование

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр получил повреждение в товарищеском матче с Бразилией.

Встреча между командами завершилась победой бразильцев с минимальным счётом 1:0. Магуайр вышел на поле в стартовом составе своей команды, однако был заменен на 67-й минуте.

Как сообщает Mail Online, 31-летний Магуайр пройдет медицинское обследование, ведь в момент замены футболист прихрамывал.

26 марта сборная Англии проведет следующий товарищеский матч. Встреча между командой Гарета Саутгейта и сборной Бельгии должна будет стартовать в 22:45 по московскому времени.