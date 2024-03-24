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Робертсон — о крупном поражении Нидерландам: «Сборная Шотландии не имеет права так играть»

24 Марта 2024 • 21:36 Комментировать

Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон высказался об игре национальной команды в минувшем поединке со сборной Нидерландов.

Напомним, товарищеская встреча между командами завершилась крупным поражением шотландцев со счетом 0:4.

— Во мне присутствует не только разочарование, но и злость. Мы не имеем права играть так против больших сборных. Нельзя так раскрываться, — приводит слова Робертсона Mirror.

Следующий товарищеский матч сборной Шотландии запланирован на вторник, 26 марта. Соперником шотландцев станет сборная Северной Ирландии. Начало поединка должно состояться в 22:45 по московскому времени.

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Ливерпуль Сборная Шотландии Эндрю Робертсон сборная Нидерландов ещё теги
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