Инвалид подарил Левандовски «золотой мяч» из 4718 спичек

Нападающий Роберт Левандовски в расположении сборной Польши получил подарок от инвалида. Речь идёт о «награде», чем-то напоминающей «золотой мяч». Она сделана из 4718 спичек. Мужчина сказал, что на работу у него ушло 308 часов. Поделки из спичек – давнее хобби болельщика.

Подарок является благодарностью Левандовски за его помощь людям с ограниченными возможностями.

Левандовски оказался тронут и тоже сделал мужчине подарок, вручив ему новую футболку сборной Польши.

Отметим, что в 2020 году Роберт Левандовски, казалось, заслуживал выиграть настоящий «Золотой мяч», но награду решили не вручать из-за пандемии коронавируса.