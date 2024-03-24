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Инвалид подарил Левандовски «золотой мяч» из 4718 спичек

24 Марта 2024 • 21:08 Комментировать
Уэльс
...
Польша
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26.03 22:45

Нападающий Роберт Левандовски в расположении сборной Польши получил подарок от инвалида. Речь идёт о «награде», чем-то напоминающей «золотой мяч». Она сделана из 4718 спичек. Мужчина сказал, что на работу у него ушло 308 часов. Поделки из спичек – давнее хобби болельщика.

Подарок является благодарностью Левандовски за его помощь людям с ограниченными возможностями.

Левандовски оказался тронут и тоже сделал мужчине подарок, вручив ему новую футболку сборной Польши.

Отметим, что в 2020 году Роберт Левандовски, казалось, заслуживал выиграть настоящий «Золотой мяч», но награду решили не вручать из-за пандемии коронавируса.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Роберт Левандовски

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