Родри пропускает тренировки сборной Испании

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри Эрнандес не принимает участия в тренировках национальной команды.

Минувший матч Испании против Колумбии (0:1) Родри провел на скамейке запасных.

Как стало известно ELDesmarque, 27-летний футболист пропускает тренировки из-за болезни одного из членов семьи.

В текущем сезоне Родри провел 37 матчей в составе «Манчестер Сити», забил семь голов и записал на свой счет 11 результативных передач.

Во вторник, 26 марта, сборная Испании сыграет против Бразилии в рамках товарищеского матча. Начало поединка запланировано на 23:30 по московскому времени.