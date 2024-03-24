Петер Шмейхель поздравил сына с сотней игр за сборную Дании

Известный в прошлом вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель опубликовал в социальных сетях фотографию со своим сыном Каспером. На фото они держат футболку с номером 100 и фамилией Шмейхель. Дело в том, что для Каспера игра против Швейцарии стала сотой за сборную Дании.

«Горжусь тобой, сынок. Добро пожаловать в клуб 100», - так подписал Петер Шмейхель фотографию.

Напомним, что сборная Дании в субботнем товарищеском матче против Швейцарии не смогла забить, но и не пропустила – 0:0. Следующий матч датчане проведут 26 марта – против команды Фарерских островов.