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Петер Шмейхель поздравил сына с сотней игр за сборную Дании

24 Марта 2024 • 19:19 Комментировать

Известный в прошлом вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель опубликовал в социальных сетях фотографию со своим сыном Каспером. На фото они держат футболку с номером 100 и фамилией Шмейхель. Дело в том, что для Каспера игра против Швейцарии стала сотой за сборную Дании.

«Горжусь тобой, сынок. Добро пожаловать в клуб 100», - так подписал Петер Шмейхель фотографию.

Напомним, что сборная Дании в субботнем товарищеском матче против Швейцарии не смогла забить, но и не пропустила – 0:0. Следующий матч датчане проведут 26 марта – против команды Фарерских островов.

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Каспер Шмейхель Сборная Дании Петер Шмейхель ещё теги
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Сегодня, 24 Марта
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