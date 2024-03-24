Криштиану Роналду опубликовал в социальных сетях фотографии с тренировки сборной Португалии. Тем самым 39-летний нападающий подтвердил свой приезд в расположение национальной команды.

В четверг сборная Португалии в товарищеском матче обыграла Швецию со счётом 5:2. Роналду в этом матче не участвовал, получив дополнительный отдых. Теперь португальская команда готовится к товарищеской игре против Словении, которая пройдёт во вторник, 26 марта.

Отметим, что летом сборная Португалии выступит на Евро-2024. Соперниками «европейских бразильцев» на групповой стадии станут Чехия, Турция и один из победителей стыковых игр.